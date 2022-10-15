ملف الصباح
“باريس التي في دمهم”
يطربون لسماع بياف ويشجعون باري سان جيرمان ويعرفون النبيذ الفرنسي يحبون ماما فرنسا حبا جما. يمجدونها ويقدسون تاريخها ويعتبرونها النموذج الأمثل الذي يجب أن يحتذوا به، رغم أنها لم تعد تساوي “الفرانك” في سوق الأمم. يستشهدون في كلامهم بشعر بودلير ويقرؤون روايات هوجو وسارتر وزولا ويطربون لسماعأكمل القراءة »
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