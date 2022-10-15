ملف الصباح
الطابـور الخامـس
أنشأته فرنسا في المغرب وربته وعلمته وسلحته لحماية مصالحها ولقنته منذ الصغر أدبيات وثقافة الفرنكفونية يقصد بالطابور الخامس، الذي ظهر أول مرة في الحرب الأهلية الإسبانية 1936، مجموعة من “الأشخاص” تعمل، في أغلب الأحيان، على محاولة محاصرة المدينة من الداخل، وتكون إما في صالح جماعة العدو، أوأكمل القراءة »
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