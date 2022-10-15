ملف الصباح
الانسـلاخ عـن “النمـوذج”
لبكر: على النخب المفتونة بفرنسا مراجعة الذات وتغليب مصالح الوطن أكد رشيد لبكر، أستاذ العلوم السياسية، أن فرنسا التي باعت قضيتنا من أجل مصلحتها اليوم، مستعدة غدا، لبيع أي شيء من أجل مصلحتها أيضا، هذه هي الحقيقة، التي يتعين الإيمان بها وإلا فنحن خارج التاريخ. وخلص لبكر إلىأكمل القراءة »
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