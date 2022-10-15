ملف الصباح
الولاء من المدرسة
لا أحد يجادل في دور المدرسة في تنشئة الأطفال من الصغر، وزرع قيم المواطنة وحب الوطن والانتماء، وهو شيء متعارف عليه عالميا، بالنظر إلى الدور التربوي الذي تلعبه المدرسة، غير أن عينة من الأطفال رغم أنهم يقطنون بالمغرب، أبعدوا عن وطنهم رغم عيشهم فيه، بعدما فضل أولياءأكمل القراءة »
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