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ملف الصباح

تنويع الشركاء يربك الحسابات

منذ 13 ثانية
دخول الصين وألمانيا وأمريكا في مشاريع بعثر أوراق “المنافحين” عن مصالح باريس لم تلتقط فرنسا جيدا رسائل جلالة الملك محمد السادس، حينما أكد في مناسبات دولية كثيرة، بينها مؤتمر الهجرة الدولية، و»كوب 22» وغيرها، بأن المغرب تغير كثيرا وعلى دول شمال البحر الأبيض المتوسط، تغيير نظرتها لهذاأكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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