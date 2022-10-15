حوادث
دلاس وميمونة…”الأمن فيد الله”
حوادث السرقة والاعتداءات الدموية وترويج المخدرات لا تنتهي ومطالب السكان بتعزيز دوريات الشرطة «الداخل لدلاس وميمونة بسطات مفقود والخارج مولود”، قد يعتبر سامع هذه العبارة أنها حكم قيمة، لكن يكفيه سؤال سكان المدينة لمعرفة إجاباتهم التي ستزيد من ارتيابه بالقول “واش كتقلب على المشاكيل؟ حظي راسك إلىأكمل القراءة »
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