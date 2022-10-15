حوادث
مولاي التهامي… المتواضع
اجتمعت فيه النزاهة والعفة والإنسانية واسمه بصم تاريخ القضاء الواقف قد يحمل المرء من لقبه بعض الصفات، إلا مولاي التهامي المتواضع، وكيل الملك الأسبق بالمحكمة الابتدائية بابن مسيك، حمل الصفات كلها وأكثر، بين التواضع والنزاهة والعفة مارس المسؤولية لمدة 13 سنة وما يزيد سيرته بصمت ذاكرة البيضاويينأكمل القراءة »
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