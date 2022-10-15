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رئيس الرجاء يواصل إهدار النقاط
أصدر أوامره بمنع صحافيي “الصباح” من “دونور” والسبب “الجريدة تنتقد السيد الرئيس” لم يجد رئيس الرجاء ما يخلق به “البوز”، بعد خرجته الأخيرة بقناة أبو ظبي الرياضية، التي مرغ فيها سمعة فريق الرجاء الرياضي في التراب، بكشف نزاعات هامشية مع رئيس الرجاء العالمي الأسبق، محمد بودريقة، وحديثهأكمل القراءة »
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