مجتمع
“المخاصمة” تكبد ارميلي 50 مليارا
مبلغ ضخم يفوق ميزانيات 16 مقاطعة ومبالغ أحكام قضائية تصل إلى ملايير السنتيمات تغرق جماعة البيضاء في الدعاوى القضائية التي تتقاطر على مصالحها بشكل يومي تقريبا، نتيجة سوء تدبير عدد هائل من القطاعات في السنوات الماضية، تسبب في أضرار في أملاك وعقارات ومصالح مواطنين. وتتداول جلسات القضاءأكمل القراءة »
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