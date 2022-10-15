مجتمع
المحطة الطرقية بمكناس على صفيح ساخن
دق مكتب الرابطة الوطنية لمقاولات النقل الطرقي بالمغرب ناقوس الخطر، بسبب حالة الفوضى العارمة التي آلت إليها الأوضاع بالمحطة الطرقية بمكناس، مستنكرا تعرض أحد المهنيين المكلف بالمكاتب المخصصة لبيع التذاكر، إلى اعتداء جسدي، من قبل أحد “الكورتية”، ما استدعى نقل الضحية على وجه السرعة إلى قسم المستعجلاتأكمل القراءة »
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