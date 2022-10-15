حوادث
آش خاصك تدير؟
حضور السجناء للجنائز لا يعرف العديد من نزلاء المؤسسات السجنية أن من حقهم الحضور إلى جنائز أبنائهم وآبائهم وأفراد أسرهم، لكن الأمر يمر عبر مجموعة من المراحل يجب على النزيل تتبعها بمعية مسؤولين محليين ومركزيين، ويكون عامل الاستعجال في هذا الطلب السمة الأبرز في التفاعل معه. رخصةأكمل القراءة »
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