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حوادث

تبرئة رئيس جماعة بمكناس

منذ 26 ثانية
ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا، الحكم الابتدائي ببراءة رئيس سابق لجماعة مجاط بمكناس من حزب الاستقلال، من تهم «اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات إدارية ورسمية واستعمالها»، بموجب حكم غيابي صدر في ثاني جلسة لمحاكمته بعد إدراجه استئنافيا. ولم يحضر المتهم جلستين سابقتينأكمل القراءة »

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منذ 26 ثانية


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