حوادث
إيقاف مروجة مخدرات بإمزورن
تمكنت عناصر الضابطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بإمزورن، أخيرا، من إيقاف امرأة كانت على متن سيارة أجرة من الصنف الأول انطلقت من إمزورن، وبحوزتها كمية من مخدر الكيف والشيرا. وحسب المصادر ذاتها، فإن عناصر الضابطة القضائية وبعد توفرها على معلومات دقيقة تفيد بوجود امرأة داخل سيارة أجرةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا