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مجتمع

السيول تجرف أربعة سياح وتلميذة بخنيفرة

منذ 10 دقائق
عاصفة رعدية أغرقت أحياء ومدارس ومنشآت إدارية تسببت الأمطار الرعدية الغزيرة التي عرفتها خنيفرة  الأربعاء الماضي، في حدوث فيضانات وسيول جارفة كادت أن تودي بحياة تلميذة وهي في طريقها إلى المدرسة. وجرفت الفيضانات  فتاة تبلغ من العمر 12 سنة وهي في طريقها إلى المدرسة، بسبب قوة السيولأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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