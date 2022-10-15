مجتمع
تسمم 47 تلميذة بوجدة
نقلت ليلة الأربعاء الماضي، سبع وأربعون تلميذة إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، بعدما تعرضن لتسمم، إثر تناولهن وجبة عشاء في القسم الداخلي التابع للثانوية الإعدادية أبي ذر الغفاري الكائنة ببني درار شمال وجدة. وقالت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوجدة، في تعقيبها على الحادث، إنه بمجرد الإشعار بالحالات المذكورة، قامت إدارةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا