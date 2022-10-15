fbpx
افتتاحية

انتظارية قاتلة

منذ دقيقة واحدة
تشيخ المناصب في أغلب الإدارات والمؤسسات العمومية، ويترهل المسؤولون فوق كراسيهم، وتتحرك الملفات وقضايا الناس والاستثمار والتنمية بـ»عكازة» في الممرات والمكاتب والمصالح. وفي غياب تداول منتظم وطبيعي ومبرمج وتلقائي على المناصب والمسؤوليات، يصبح الطموح وهما، والترقي المهني حلما بعيد المنال، ويتحول الانتظار في طوابير طويلة، مصيرا حتمياأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى