افتتاحية
انتظارية قاتلة
تشيخ المناصب في أغلب الإدارات والمؤسسات العمومية، ويترهل المسؤولون فوق كراسيهم، وتتحرك الملفات وقضايا الناس والاستثمار والتنمية بـ»عكازة» في الممرات والمكاتب والمصالح. وفي غياب تداول منتظم وطبيعي ومبرمج وتلقائي على المناصب والمسؤوليات، يصبح الطموح وهما، والترقي المهني حلما بعيد المنال، ويتحول الانتظار في طوابير طويلة، مصيرا حتمياأكمل القراءة »
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