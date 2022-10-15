الرياضة
أزمة مع البارصا بسبب شادي
النادي الإسباني تمسك برفض تسريحه لمنتخب الشباب والجامعة تتحرك رفض برشلونة الترخيص للدولي المغربي شادي رياض، بالالتحاق بمعسكر الأشبال، الذين يستعدون للتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للشباب، التي تستضيفها القاهرة الشهر الجاري. وأشعرت إدارة برشلونة رياض بحاجتها لخدماته في الأسابيع المقبلة، ولن يمكنه الالتحاق بالمنتخب المغربي، المقبل علىأكمل القراءة »
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