fbpx
الرياضة

الوزارة تطرد جامعة السلة

منذ دقيقة واحدة
طالبتها بإفراغ مقرها الجديد قبل نهاية أكتوبر وجهت وزارة الثقافة والشباب والتواصل إنذارا إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بإفراغ مقرها الجديد الكائن بقاعة ابن رشد بالرباط، بعد أن باتت جميع القاعات الرياضية تابعة لقطاع الشباب، ممثلا في المندوبيات الجهوية والإقليمية. وعلمت “الصباح”، أن الوزارة طلبت منأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى