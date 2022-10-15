الرياضة
الوزارة تطرد جامعة السلة
طالبتها بإفراغ مقرها الجديد قبل نهاية أكتوبر وجهت وزارة الثقافة والشباب والتواصل إنذارا إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بإفراغ مقرها الجديد الكائن بقاعة ابن رشد بالرباط، بعد أن باتت جميع القاعات الرياضية تابعة لقطاع الشباب، ممثلا في المندوبيات الجهوية والإقليمية. وعلمت “الصباح”، أن الوزارة طلبت منأكمل القراءة »
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