الرياضة
سلة الحسيمة دون مكتب مسير
يعاني شباب الريف الحسيمي لكرة السلة، الممارس في القسم الوطني الممتاز، فراغا في التسيير، منذ الأربعاء الماضي، بعد فشله في انتخاب رئيس ومكتب، خلفا لنبيل أوراش المستقيل. وعقدت اللجنة المؤقتة جمعا عاما بقاعة 3 مارس بالحسيمة، بحضور بعض المنخرطين وفعاليات مهتمة بكرة السلة، غير أنه لم يتقدمأكمل القراءة »
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