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خاص

إصلاح‭ ‬التقاعد‭… ‬السرعة‭ ‬القصوى

منذ 4 دقائق
                                     
هيكلة‭ ‬منظومة‭ ‬التقاعد‭ ‬في‭ ‬قطبين‭ ‬بنظام‭ ‬أساسي‭ ‬موحد‭ ‬وأنظمة‭ ‬تكميلية‭ ‬والتنفيذ‭ ‬في‭ ‬ماي‭ ‬المقبل كشف‭ ‬مكتب‭ ‬الدراسات‭ ‬الذي‭ ‬عهد‭ ‬إليه‭ ‬بتشخيص‭ ‬وضعية‭ ‬أنظمة‭ ‬التقاعد‭ ‬واقتراح‭ ‬سيناريوهات‭ ‬الإصلاح‭ ‬عن‭ ‬خلاصاته‭. ‬وعقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الخاصة‭ ‬بإصلاح‭ ‬التقاعد‭ ‬أول‭ ‬اجتماعها،‭ ‬تحت‭ ‬رئاسة‭ ‬وزيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬التذكير،‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بالوضعية‭أكمل القراءة »

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