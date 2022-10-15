خاص
إصلاح التقاعد… السرعة القصوى
هيكلة منظومة التقاعد في قطبين بنظام أساسي موحد وأنظمة تكميلية والتنفيذ في ماي المقبل كشف مكتب الدراسات الذي عهد إليه بتشخيص وضعية أنظمة التقاعد واقتراح سيناريوهات الإصلاح عن خلاصاته. وعقدت اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد أول اجتماعها، تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، إذ تم التذكير، خلال الاجتماع، بالوضعيةأكمل القراءة »
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