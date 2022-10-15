الرياضة
خنيفرة يواجه “ليزمو” بـ 15 لاعبا
سافر شباب أطلس خنيفرة إلى وجدة، لمواجهة الاتحاد الإسلامي الوجدي، لحساب الدورة السادسة من منافسات القسم الوطني، غدا (الأحد)، بتركيبة بشرية تضم خمسة عشر لاعبا فقط. وسمحت الجامعة الملكية بداية الموسم الحالي لشباب أطلس خنيفرة، بتأهيل ستة عشر لاعبا فقط، ولاعبين من الأمل، كما تأكدت إصابة المدافعأكمل القراءة »
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