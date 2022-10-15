ربورتاج
“أوطوروت” البيضاء برشيد… رحلة عذاب
اختناق وفوضى وتذمر السائقين بسبب أشغال التوسعة تعرف حركة المرور منذ شهور بالمقطع الطرقي الرابط بين بدال سيدي معروف (البيضاء) ومحطة الأداء بوسكورة اضطرابا واختناقا وفوضى طيلة اليوم، وتزداد خلال أوقات الذروة، سيما ما بين العاصمة الاقتصادية ومحطة الأداء لمطار محمد الخامس، ما أثار تذمرا لدى مستعمليأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا