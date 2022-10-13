بسبب أزمة الوقود.. تونسيون يذهبون مشيا إلى مقرات أعمالهم

اضطر تونسيون، اليوم الخميس، إلى التنقل نحو مقرات عملهم مشيا على الأقدام، بعد توقف عدد من وسائل النقل العامة، نتيجة أزمة الوقود التي تضرب تونس.

ونقلت مصادر إعلامية أن “رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بشكل واسع مقطع فيديو يظهر تحرك مجموعة من المواطنين في طوابير من محطة باب الخضراء للنقل العام وسط العاصمة تونس إلى عملهم مشيا على الأقدام، بعد تعذر حصولهم على وسيلة نقل عامة”.

وأضافت المصادر ذاتها أن “أزمة الوقود في تونس، تسببت في إرباك حركة النقل بالبلاد، رغم التطمينات الحكومية بحلها، حيث اصطفت السيارات في طابور طويل منذ ساعات الصباح الأولى أمام محطات توزيع البنزين التي تعاني من نقص في التزويد، في مشهد غير مسبوق”.