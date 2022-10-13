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سينما بإمكان الجمهور الذي لم تسمح له الفرصة لمشاهدة فيلم Halloween Ends، بالقاعات السينمائية، استغلال الفرصة لمشاهدته بسينما ميغاراما بالبيضاء. فيلم “نهايات هالوين”، فيلم أمريكي من إخراج ديفيد غوردون غرين، ومن تأليف غرين وداني ماكبرايد وبول براد لوجان وكريس بيرنييه، استنادا إلى شخصيات ابتكرها جونأكمل القراءة »
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