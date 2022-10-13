fbpx
منبر

بـلانـات

منذ 26 دقيقة
سينما‭ ‬ بإمكان‭ ‬الجمهور‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬الفرصة‭ ‬لمشاهدة‭ ‬فيلم‭ ‬Halloween Ends،‭ ‬بالقاعات‭ ‬السينمائية،‭ ‬استغلال‭ ‬الفرصة‭ ‬لمشاهدته‭ ‬بسينما‭ ‬ميغاراما‭ ‬بالبيضاء‭.‬ ‭ ‬فيلم‭ “‬نهايات‭ ‬هالوين‭”‬،‭ ‬فيلم‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬ديفيد‭ ‬غوردون‭ ‬غرين،‭ ‬ومن‭ ‬تأليف‭ ‬غرين‭ ‬وداني‭ ‬ماكبرايد‭ ‬وبول‭ ‬براد‭ ‬لوجان‭ ‬وكريس‭ ‬بيرنييه،‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬شخصيات‭ ‬ابتكرها‭ ‬جون‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 26 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى