fbpx
خاص

الانتقال‭ ‬الطاقي‭… ‬ضمان‭ ‬النقل‭ ‬المستدام

منذ 4 دقائق
أنور‭ ‬بنعزوز‭ ‬وبجانبه‭ ‬أحمد‭ ‬رضا‭ ‬الشامي‭                                 (‬عبد‭ ‬الرحمان‭ ‬المختاري‭)‬
المغرب‭ ‬يستعرض‭ ‬تجربته‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقات‭ ‬المتجددة‭ ‬والنجاعة‭ ‬الطاقية‭  ‬ خيمت‭ ‬تداعيات‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬بكل‭ ‬أبعادها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والبيئية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬على‭ ‬أشغال‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬حول‭ ‬النقل‭ ‬المستدام،‭ ‬الذي‭ ‬احتضنته‭ ‬مراكش،‭ ‬أخيرا،‭ ‬بحضور‭ ‬وازن‭ ‬لمختلف‭ ‬الفاعلين‭ ‬المؤسساتيين‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬والتقنيين‭ ‬والمهنيين‭ ‬المعنيين‭ ‬بالنقل‭ ‬المستدام‭. ‬وشكل‭ ‬المؤتمر،‭ ‬الذي‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى