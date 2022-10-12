خاص
الانتقال الطاقي… ضمان النقل المستدام
المغرب يستعرض تجربته الرائدة في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية خيمت تداعيات التغيرات المناخية بكل أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، على أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي حول النقل المستدام، الذي احتضنته مراكش، أخيرا، بحضور وازن لمختلف الفاعلين المؤسساتيين الاقتصاديين والتقنيين والمهنيين المعنيين بالنقل المستدام. وشكل المؤتمر، الذيأكمل القراءة »
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