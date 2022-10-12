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مدن المهن والكفاءات… التكوين للإدماج
إطلاق ثلاث منها بثلاث جهات توفر 313 شعبة وتخصص للاستجابة لحاجيات المقاولات اعتمد المكتب الوطني للتكوين المهني مقاربة جديدة في مجال التكوين، تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المقاولة من الكفاءات وتسعى إلى المساهمة في تحسين تنافسيتها، بإنشاء مدن المهن والكفاءات. وأطلق مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، في يوليوزأكمل القراءة »
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