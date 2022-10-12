مجتمع
ندرة الحليب تنذر بالخطر
تقلص حجم إنتاج الحليب بسبب الجفاف، وارتفاع أسعار علف الأبقار الذي أثر في عمل التعاونيات الفلاحية، ومس حجم إمدادات الشركات المصنعة. وعاينت « الصباح» نقصا طفيفا في الحليب في عدد من نقط البيع بالمحلات التجارية بمختلف الأحياء الشعبية، بالعاصمة الرباط وسلا والضواحي، ما يستدعي من الحكومة عقدأكمل القراءة »
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