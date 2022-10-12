حوادث
“السورسي” لمسؤولة بنكية
الإدارة المركزية اشترطت عليها إعادة المبالغ المنهوبة مقابل التنازل عرضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، ملفا طريفا يتعلق بمتابعة مسؤولة مصلحة للنقديات تابعة لمؤسسة بنكية، وسط الرباط، فوتت أموال الزبناء لزوجها وابنتها وكنتها وصديقتها. وبعد إيداع المسؤولة المركزية السجن اضطرتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا