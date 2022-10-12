حوادث
حجز خمور مهربة بالقلعة
أسفر كمين أمني نصبته فرقة الأبحاث الميدانية التابعة للمنطقة الإقليمية لقلعة السراغنة، بتنسيق مع الفرقة المتحركة للدراجين، عن إيقاف شخصين بحي المنارة، في حالة تلبس بحيازة كمية من الخمور المهربة، موجهة للترويج بدون ترخيص. وأوضح مصدر أن عناصر الأمن توصلت بإخبارية تفيد أن الشخصين المشار إليهما، ينشطانأكمل القراءة »
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