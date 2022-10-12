حوادث
السجن لهاتك عرض قاصر
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم، بعد مؤاخذته من أجل جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا.وتقدم والد الفتاة البالغة 12 سنة من عمرها بشكاية أمام الضابطة القضائية لدى مصالح الدرك الملكي، أفاد فيهاأكمل القراءة »
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