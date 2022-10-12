مجتمع
جرارات في احتجاجات فلاحين بمكناس
دقوا ناقوس الخطر بسبب ارتفاع ثمن “الكازوال” والأسمدة والبذور حشد العشرات من الفلاحين المنتمين لمناطق قروية تابعة للنفوذ الترابي لمكناس، الأسبوع الماضي، جراراتهم ومعداتهم الفلاحية إلى وسط المدينة الجديدة (حمرية) احتجاجا على ما وصفوه بالظروف القاسية والمزرية التي أضحوا يتخبطون فيها وهم على أبواب الموسم الفلاحي الجديد، بسببأكمل القراءة »
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