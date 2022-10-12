حوادث
حجز خمور مهربة بقلعة السراغنة
فككت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لقلعة السراغنة بمعية الفرقة المتحركة للدراجين، خلال الأسبوع الجاري، شبكة متخصصة في ترويج الخمور المهربة بقلعة السراغنة والنواحي، إذ جرى إيقاف شخصين بحي المنارة، وبحوزتهما كمية مهمة من الخمور المهربة، والتي كانت معدة للترويج. وأفادت مصادر مطلعة ل «الصباح»، أن المصالحأكمل القراءة »
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