حوادث
10 سنوات لمتهم بمحاولة القتل بأزمور
خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، الأربعاء الماضي، الحكم الصادر ابتدائيا في حق جانح وحكمت عليه ب 10 سنوات سجنا نافذا بعد ما أدين ابتدائيا ب 20 سنة سجنا نافذا ومتابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار. وجاء تخفيضأكمل القراءة »
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