حوادث
الاستماع لرجال أمن بمراكش
عرف ملف الهجوم على ملهى ليلي بالحي الشتوي بمراكش، نهاية شتنبر الماضي، تطورات جديدة بعد أن شرعت المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، في الاستماع لبعض رجال الأمن، على خلفية الاشتباه في صلتهم بالعصابة التي نفذت الهجوم. وأفادت مصادر متطابقة، أن مذكرة مستعجلة صدرت من أجل الاستماع لرجالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا