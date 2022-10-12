حوادث
أمني يفشي أسرارا لشبكة كوكايين
كان يتغاضى عن نشاطها ومعطيات “ديستي” أطاحت بأفرادها في حالة تلبس أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مفتش شرطة بالدائرة الأمنية السادسة «القامرة» التابعة لمنطقة أمن المنصور، بعدما أطاح به البارون الشهير بـ «الرويس»، المعروف باتجاره في الكوكايين على صعيدأكمل القراءة »
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