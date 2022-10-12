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تعديل حكومي قبل “البوناني”

منذ 19 ثانية
أخنوش‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسه‭ ‬للاجتماع‭ (‬خاص‭)‬
كتاب الدولة ضمن الفريق الحكومي الجديد وقادة يحلمون بالكرسي سيجرى تعديل حكومي للإطاحة بالوزراء “الكسالى”، الذين عجزوا عن إبداع حلول للمشاكل القائمة بالسرعة المطلوبة، قبل نهاية العام الجاري، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأفادت المصادر أن التعديل الحكومي أمر طبيعي وعاد ويقع في أي حكومة، بناء علىأكمل القراءة »

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