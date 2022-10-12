الأولى
تعديل حكومي قبل “البوناني”
كتاب الدولة ضمن الفريق الحكومي الجديد وقادة يحلمون بالكرسي سيجرى تعديل حكومي للإطاحة بالوزراء “الكسالى”، الذين عجزوا عن إبداع حلول للمشاكل القائمة بالسرعة المطلوبة، قبل نهاية العام الجاري، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأفادت المصادر أن التعديل الحكومي أمر طبيعي وعاد ويقع في أي حكومة، بناء علىأكمل القراءة »
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