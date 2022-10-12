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“الباطرونا” تفجر فساد صفقات
اتحاد المقاولات: انتشار الفساد يضر بجاذبية البلاد للاستثمار الأجنبي لم يتردد عضو في فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمجلس المستشارين، في فضح فساد “كبير” تغمر مياهه الصفقات العمومية، التي حولت العديد من الأسماء “النكرة”، إلى مليارديرات في ظرف وجيز، بسبب استفادتها من خيرها العميم. وفجر عضو فيأكمل القراءة »
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