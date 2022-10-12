أسواق
القطاع الخاص… الشريك في التكوين
“كريستالين” و”إيبفوبس” مؤسستان متخصصتان في مهن المبصاريين والممرضين وترميم الأسنان تساهم مؤسسات التكوين المهني الخاص، إلى جانب المؤسسات العمومية، في تكوين آلاف الشباب، في تخصصات مختلفة، تؤهلهم لولوج سوق الشغل. ويعتبر التكوين المهني مجالا لكسب المعرفة والخبرة العملية وممارسة التدريب والتطبيق العملي في العديد من الميادين الحرفيةأكمل القراءة »
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