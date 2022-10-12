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حوادث

عصابة عائلية للسطو على الخزنات

منذ دقيقتين
تقوم بمسح دقيق لفيلات الأثرياء وآخر ضحاياها هندي فقد 70 مليونا أطاحت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي حد السوالم، إثر عملية مشتركة تم تنفيذها بتنسيق مع فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن مراكش، أخيرا، بعصابة إجرامية خطيرة أفرادها عائلة واحدة مختصة في السطو على الخزنات الحديديةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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