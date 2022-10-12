حوادث
عصابة عائلية للسطو على الخزنات
تقوم بمسح دقيق لفيلات الأثرياء وآخر ضحاياها هندي فقد 70 مليونا أطاحت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي حد السوالم، إثر عملية مشتركة تم تنفيذها بتنسيق مع فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن مراكش، أخيرا، بعصابة إجرامية خطيرة أفرادها عائلة واحدة مختصة في السطو على الخزنات الحديديةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا