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الصباح الفني

قالوا

منذ 51 ثانية
الرطيان غرد‭ ‬محمد‭ ‬الرطيان،‭ ‬كاتب‭ ‬وصحافي‭ ‬سعودي‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬قائلا‭ “‬الطريق‭ ‬لا‭ ‬يصنع‭ ‬الأقدام‭. ‬الأقدام‭ ‬والإقدام‭: ‬هما‭ ‬اللذان‭ ‬يصنعان‭ ‬الطريق‭”.‬ الرجوي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬نجاة‭ ‬الرجوي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬كوني‭ ‬سيدة‭ ‬نفسك،‭ ‬طفلة‭ ‬في‭ ‬روحك‭ ‬وعجوز‭ ‬في‭ ‬عقلك‭ ‬وصارمة‭ ‬في‭ ‬مواقفك‭”.‬ الصديقي كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬منال‭أكمل القراءة »

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منذ 51 ثانية


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