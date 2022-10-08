الصباح الفني
قالوا
الرطيان غرد محمد الرطيان، كاتب وصحافي سعودي على تويتر قائلا “الطريق لا يصنع الأقدام. الأقدام والإقدام: هما اللذان يصنعان الطريق”. الرجوي كتبت الفنانة نجاة الرجوي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “كوني سيدة نفسك، طفلة في روحك وعجوز في عقلك وصارمة في مواقفك”. الصديقي كتبت الممثلة منالأكمل القراءة »
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