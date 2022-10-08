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إليسا في حفل بالكويت تحيى النجمة إليسا حفلا غنائيا في الكويت يوم 24 نونبر المقبل، والمنتظر أن تقدم فيه باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور. كما تحييى النجمة إليسا، حفلا غنائيا على مسرح أولمبيا في باريس يوم 12 نونبر المقبل، وتعد هذه المرة الرابعةأكمل القراءة »
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