اذاعة وتلفزيون
“The Wonder” على “نتفليكس”
حددت منصة “نتفليكس” موعد إطلاق فيلم “The Wonder”، الذي تقوم ببطولته فلورنس بيو، في 16 نونبر المقبل. وبثت “نتفليكس” الفيديو الدعائي الأول للفيلم الذي ضم العديد من مشاهد الإثارة والتشويق، علما أنه سيعرض في قاعات سينمائية محددة بداية من ثاني نونبر المقبل. وأحداث فيلم “The Wonder” مقتبسةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا