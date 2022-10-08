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الرياضة

مريرت يواجه أمل الفتح بـ 12 لاعبا

منذ 13 ثانية
يخوض شباب مريرت مباراته يوم الغد (الأحد) أمام أمل الفتح الرباطي بلائحة تضم 12 لاعبا فقط، بعد إصابة مصطفى عراشي بكسر على في الكتف، ومصطفى فليسات في الكاحل في المباراة الماضية أمام النادي القنيطري. وسمحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لشباب مريرت بتأهيل أربعة عشر لاعبا، وهمأكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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