الرياضة
متولي يستعين بمفوض قضائي
فاجأ محسن متولي، لاعب أهلي طرابلس، عزيز البدراوي، رئيس الرجاء، وبعث مفوضا قضائيا لمركب الوازيس، مطالبا بمستحقاته العالقة المحددة في 400 مليون. وحاول البدراوي، رئيس الرجاء الجديد، التوصل مع متولي إلى صيغة لأداء مستحقاته العالقة، غير أن اللاعب لم يرد على اتصالاته منذ التحاقه بالدوري الليبي. وتوترتأكمل القراءة »
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