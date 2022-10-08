الرياضة
الرجاء على المحك بالنيجر
يسعى إلى تدارك البداية المتعثرة في البطولة وبلوغ دور المجموعات يتطلع الرجاء إلى تدارك البداية المتعثرة في منافسات البطولة، وضمان الحضور في دور المجموعات لدوري الأبطال عندما يواجه نجيليك من النيجر، اليوم (السبت)، بداية من الرابعة والنصف، لحساب ذهاب الدور المؤهل لدور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية. وسافرتأكمل القراءة »
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