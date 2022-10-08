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الرياضة

الوداد بنيجيريا لمواصلة ريادته القارية

منذ دقيقة واحدة
يحل ضيفا على ريفرز وعموتة: غير مسموح لنا بالتعثر يبحث الوداد الرياضي عن تزكية حضوره القوي في عصبة الأبطال الإفريقية في السنوات الأخيرة، حينما يحل ضيفا على ريفرز النيجيري، غدا (الأحد)، بداية من الرابعة، لحساب الدور المؤهل لدور المجموعات. واعتبر الحسين عموتة، مدرب الوداد، المباراة مهمة وحاسمةأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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