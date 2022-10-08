الرياضة
برشيد يفتقد خمسة لاعبين أمام المسيرة
يفتقد يوسفية برشيد خمسة لاعبين أساسيين، خلال المباراة التي تجمعه، غدا (الأحد)، بشباب المسيرة، بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة الخامسة من بطولة القسم الثاني. ويغيب المدافع الأوسط أيوب المودن، والظهير الأيمن أيوب بوزيدي والمهاجم مصطفى اليوسفي، ولاعب خط الوسط الهجومي عبد الصمد نياني، والجناح الأيسر سعيد كرادة،أكمل القراءة »
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