وطنية
أكتوبر أسود لعمدة البيضاء
وصل دخان «حرب باردة» بين «أحرار البيضاء» إلى الأجهزة المركزية لحزب رئيس الحكومة، في ظل حديث عن تشخيص مقلق حول وضع غير صحي لـ «الحمامة» في مجلس «آل رميلي». ويرتقب أن تكون تقارير سلبية موضوع قرارات تصحيحية من قبل القيادة التنظيمية لإعادة الأمور إلى نصابها، حفاظا علىأكمل القراءة »
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