وطنية
نزيف بالجامعات
عشرات طلبات الاستقالة والاستفادة من التقاعد النسبي والوزير يدق ناقوس الخطر ترتفع وتيرة تقديم طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالات في صفوف الأساتذة الجامعيين، في مختلف المواقع، وفي صفوف الموظفين الإداريين والتقنيين العاملين في مختلف مصالح ومؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وفوجئ عبد اللطيف ميراوي،أكمل القراءة »
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