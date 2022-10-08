الرياضة
آسفي بطلا للعصبة في الكرة الحديدية
توج فرع الكرة الحديدية بأولمبيك آسفي، بطلا للعصبة الجهوية مراكش. وأنهى الفريق المسفيوي الموسم الماضي في المركز الأول، برصيد 180 نقطة وبفارق كبير عن مطارده المباشر النادي الرياضي المراكشي ب81 نقطة، وجاء الشبيبة السحيمية في المركز الثالث بمجموع 73 نقطة، وفي المركز الرابع الكوكب المراكشي برصيد 67أكمل القراءة »
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